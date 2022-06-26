شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 8 أطباء في «زمالات التخصصات الدقيقة» للعيون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل مستشفى العيون التخصصي بالظهران، بتخرج 8 من الأطباء المتدربين في برنامج زمالات التخصصات الدقيقة للعيون.

وذكرت مديرة البرنامج د. خديجة البدري، أن البرنامج بدأ في عام 2016، بتخصص جراحة القرنية وأمراض العين الخارجية والعيوب الانكسارية بمتدرب واحد، وبرنامج عيون الأطفال والحول، وفي 2017 افتتح تخصص أعصاب العين الذي يعد البرنامج الوحيد في المملكة، مضيفة أنه حتى الآن تم تخرج 5 أطباء من تخصص جراحة القرنية، وطبيبين من عيون الأطفال، ومن الأعصاب طبيب واحد.

وأوضحت د. خديجة البدري أن اختيار المتدربين يتم من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعد عمل اختبارات القبول، ومن ثم يقوم المستشفى بعمل المقابلات الشخصية، ومن أهم المعايير التي يقوم عليها الاختيار احتياج المنطقة لمتخصص، وسيتم سنويا فتح باب القبول لمتدرب جديد في تخصص تجميل العين وتقويم الحجاج، أما التخصصات الأخرى فكل سنتين يتم اختيار متدرب جديد.

وقالت رئيس تشغيل مستشفى العيون التخصصي بالظهران د. إيمان الملا، إن المستشفى اهتم بالبرنامج سعيا لخدمة جميع مناطق المملكة وعدد من مناطق الخليج، مضيفة أن المستشفى يقدم برنامج الزمالة العامة للعيون بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتي تستمر لمدة أربع سنوات، إضافة إلى برنامج زمالات التخصصات الدقيقة.

وذكرت مدربة برنامج عيون الأطفال والحول د. فاطمة الشملان، أن برنامج عيون الأطفال والحول بدأ منذ عام 2017، وهو الوحيد في المنطقة الشرقية، وتم تخريج متدربتين منه، إحداهما تعمل في البحرين وتقوم بتغطية طب عيون الأطفال والحول هناك، وتم تخريج طبيبة تعمل في جدة، والآن تم قبول المتدربة الثالثة في البرنامج لسد أكبر قدر ممكن من الاحتياج.

وذكر الخريج استشاري جراحات القرنية والماء الأبيض والعيوب الانكسارية د. يوسف الشمري، أنه اختار التخصص للمساعدة في علاج حالات الماء الأبيض الذي يعد من أكثر الأسباب شيوعا التي تؤدي إلى العمى القابل للعلاج، وللمساعدة في علاج أمراض القرنية المنتشرة بشكل كبير في المملكة.