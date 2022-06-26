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أمين الشرقية يكلف عددا من رؤساء البلديات لتطوير منظومة العمل

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الدمام - شريف احمد - أصدر أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، عددا من القرارات الجديدة بتكليف عدد من رؤساء البلديات، والتي جاءت على النحو التالي: تكليف م. محمد بن علي اليامي، رئيسا لبلدية محافظة النعيرية، م. زهير بن علي العباسي، رئيسا لبلدية جوف بني هاجر، م. نايف بن ناصر الرجباني، مستشارا للأمين.

وجاءت هذه القرارات ضمن إستراتيجية الأمانة، للاستفادة من الكوادر لتطوير منظومة العمل البلدي والإداري للأمانة، والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة، من خلال تدوير رؤساء البلديات، ودعم عجلة التنمية البلدية، وتجديد روح العمل وتبادل الخبرات، وتطوير إجراءات وأساليب العمل، ما سينعكس بدوره على مستوى الخدمات البلدية المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين، وكذلك بهدف منح الكفاءات السعودية فرصة لإحداث تغيير إيجابي من خلال العمل الذي يؤدونه، والارتقاء بالعمل البلدي وفق رؤية 2030، وللاستفادة من أفكارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير منظومة العمل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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