شكرا لقرائتكم خبر عن «تحفيظ القرآن الكريم» برابغ تحتفل بختم طالبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم برابغ بختم الطالبين محمد حمدان اليوبي وراكان عبدالله الأحمدي، من الحلقات التابعة للجمعية، حفظ القرآن، وذلك بحضور رئيس الجمعية عبدالحميد العصلاني ووالدي الطالبين ومعلميهم، ومجموعة من الطلاب وأهالي رابغ.

وأشاد والدا الطالبين بدور الجمعية في خدمة القرآن الكريم والاعتناء به، ومتابعتها للطلاب الملتحقين بالحلق القرآنية، واعتبراها الشريك الحقيقي في تربية ابنيهما وما وصلا إليه من حفظهما للقرآن الكريم.