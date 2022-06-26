شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للتبرع بالدم في «فتاة ثقيف الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة اليوم العالمي للتبرع، أقامت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي قسم المختبر وبنك الدم، مبادرة التبرع بالدم تحت شعار «شارك بالجهد وانقذ الأرواح»، بمشاركة عدد من منسوبات الجمعية والمستفيدات والزوار في المبادرة، لما لها من أهمية في إنقاذ أرواح المصابين، والإسهام في سرعة الاستجابة للعمليات الجراحية، وتجديد خلايا الدم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض الدورة الدموية والسرطان.