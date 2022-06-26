شكرا لقرائتكم خبر عن «مسار» يعزز مفهوم العمل التطوعي والترابط الاجتماعي في صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت لجنة المسؤولية الاجتماعية بنادي الصفا الرياضي بصفوى برنامجها الاجتماعي الجديد «مسار»، بحضور رئيس النادي محمد آل غلاب وطاقم عمل البرنامج، إضافة إلى بعض الأسر المشاركة والمهتمة بالبرنامج، ورحب غلاب بالأسر المشاركة في البرنامج، الذي أكد أنه برنامج اجتماعي متميز يسعى إلى الارتقاء بالنمط الأسري الاجتماعي.

ترابط الأسرة

وأوضحت عضو اللجنة زينب السنان «صاحبة فكرة البرنامج»، أن البرنامج يستهدف جميع أفراد الأسرة، ويزيد من ترابط الأسرة والمجتمع، ويعزز مفهوم العمل التطوعي والترابط الاجتماعي، مشيرة إلى أن طموح القائمين عليه هو التطوير والارتقاء من خلال سلسلة من البرامج والفعاليات التي سوف تقدم شهريا ضمن البرنامج، وأكدت أنه يمكن لجميع الأسر الاستفادة من تلك البرامج والفعاليات التي سيقدمها متخصصون في مجالات متعددة.

وقدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بنادي الصفا علي الصادق شرحا وافيا عن فروع البرنامج الثمانية، وهي: البرنامج الرياضي الترفيهي، وبرنامج تنمية الأسرة، وبرنامج الصحة والسلامة، وبرنامج ورش العمل، وبرنامج الصحة النفسية، وبرنامج مهارات التواصل، وبرنامج الإرشادات الأسرية، وبرنامج مطبخ الأسرة.

مشاركة المرأة

وانطلقت في اليوم التالي للافتتاح فعاليتان من البرامج المقدمة التي تستهدف الأسر، فأقيم برنامج تعريفي بلعبتي التايكوندو قدمه المدرب علي آل درويش، والتنس الأرضي قدمه المدرب حسين الحنابي، وقدمت أيضا برامج تستهدف جميع أفراد الأسرة باستقلالية تامة تراعي مشاركة المرأة في بعض الألعاب، بتوافر مدربات وصالات خاصة بالنساء.

المنقذ الصغير

وفي اليوم الثالث عقدت ورشة عمل في تحت مسمى «المنقذ الصغير» قدمها المدرب جاسم المغلق، تضمنت تعليم مبادئ وأساسيات الإطفاء وأهمية معرفة كيفية التعامل معها في حال حدوثها بالمنزل، وشرح المغلق من خلالها للمشاركين في البرنامج أنواع الحرائق وطفايات الحريق، وكيفية التعامل مع الحادث في حال نشوب حريق بالمنزل، مركزا فيها على الأطفال من مبدأ تعلم المسؤولية في سن مبكرة وكيفية التصرف السريع.

طوال العام

وسيستمر برنامج «مسار» طوال العام، وهو برنامج مجاني تقدمه لجنة المسؤولية الاجتماعية؛ لمواكبة تطلعات وأهداف وزارة الرياضة تحت إشراف ومتابعة مستمرة من مجلس إدارة نادي الصفا، وبمشاركة مختصين في عدة مجالات يعنى بها البرنامج الذي تم الإعداد له على مدى الشهور الماضية ونشر فيديوهات تعريفية وتوعوية عن الصحة والسلامة والصحة النفسية وغيرها.