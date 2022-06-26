شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي يعرض النظام المطور لباحثي مضر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الباحث من الضمان الاجتماعي مصطفى المديفع، النظام المطور ومتطلبات التسجيل والمزايا الجديدة للنظام، وشروط القبول وكيفية الاستفادة منه، والفارق بين النظام المطور والنظام القديم، وكذلك سياسات استقبال الطلبات وآلية احتساب المعاش، وتفاعل الباحثون والباحثات بما تم عرضه وأعربوا عن رضاهم بالتطور في النظام.
ويأتي هذا اللقاء بناء على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعزيزا للدور التكاملي الذي تنشده مع الجمعيات الخيرية بمحافظة القطيف بما يخدم الفئات المختلفة لمستفيدي الجمعيات ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
ووجه رئيس مجلس الإدارة مهدي الجارودي شكره إلى مكتب الضمان الاجتماعي، ممثلا في الباحثين والباحثات، على هذه الجهود واللقاءات المثمرة التي تخدم العمل الميداني والتنظيمي المرتبط باللجنة الاجتماعية، والذي ينعكس بدوره على خدمة المستفيدين من الجمعية.