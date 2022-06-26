شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي يعرض النظام المطور لباحثي مضر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم باحثو مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف خلال زيارتهم مقر جمعية مضر الخيرية، ورشة توعوية لتعريف الباحثين والباحثات في الجمعية بنظام الضمان الاجتماعي المطور مؤخرا، وحضر من جهة الضمان الاجتماعي كل من مصطفى المديفع وزينب آل جملي وسهير السهلي، وبحضور أعضاء وباحثين من اللجنة الاجتماعية وكافل اليتيم بالجمعية.

واستعرض الباحث من الضمان الاجتماعي مصطفى المديفع، النظام المطور ومتطلبات التسجيل والمزايا الجديدة للنظام، وشروط القبول وكيفية الاستفادة منه، والفارق بين النظام المطور والنظام القديم، وكذلك سياسات استقبال الطلبات وآلية احتساب المعاش، وتفاعل الباحثون والباحثات بما تم عرضه وأعربوا عن رضاهم بالتطور في النظام.

ويأتي هذا اللقاء بناء على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعزيزا للدور التكاملي الذي تنشده مع الجمعيات الخيرية بمحافظة القطيف بما يخدم الفئات المختلفة لمستفيدي الجمعيات ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

ووجه رئيس مجلس الإدارة مهدي الجارودي شكره إلى مكتب الضمان الاجتماعي، ممثلا في الباحثين والباحثات، على هذه الجهود واللقاءات المثمرة التي تخدم العمل الميداني والتنظيمي المرتبط باللجنة الاجتماعية، والذي ينعكس بدوره على خدمة المستفيدين من الجمعية.