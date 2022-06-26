شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 75 مدرسة متميزة في مؤشرات الأداء للنشاط الطلابي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه مساعد مدير عام تعليم الأحساء للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن بن محمد الفلاح 3 رسائل مهمة لمديري المدارس، الأولى التكاملية في الأنشطة بين المنهجين الصفي واللاصفي، مع التركيز على الجوانب العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية، والثانية استثمار مفهوم القيم في النشاط الطلابي عبر زرع القيم لكل مشروع، كزرع أهمية الوقت والجدية، والثالثة العناية ببناء شخصية الطالب المتكاملة عبر الدمج بين الميولات المتنوعة بهدف خلق جيل واعٍ.

وأكد خلال حضوره الحفل الختامي لتكريم 75 مدرسة متميزة في مؤشرات الأداء للنشاط الطلابي لعام 1443هـ نيابة عن المدير العام، أهمية أن يكون الهدف والتركيز في النشاط الطلابي ليس تأدية واجب فقط، وإنما رفع قيمة الطالب واستثمار قدراته وإمكاناته وطاقاته الخلاقة، مشيرا إلى ما يجده التعليم والطلاب والطالبات من دعم سخي ورعاية أبوية عظيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، ومن تحفيز واهتمام من أمير المنطقة الشرقية ونائبه ومن محافظ الأحساء، ومن متابعة وتوجيه من وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.

وكشف مدير إدارة النشاط الطلابي عبدالعزيز المانع عن تحقيق طلاب وطالبات ومدارس إدارة تعليم الأحساء جملة من المنجزات خلال العام الجاري 1443هـ، تمثلت في 152 جائزة دولية، و38 جائزة محلية، كما تم تنفيذ أكثر من 100 برنامج وفعالية، لافتا إلى أن النشاط الطلابي يسهم في تعزيز مهارات الطلاب، ليجمعوا بين العلم وبناء الشخصية عبر البرامج التي يتم تنفيذها والتي تلامس تطلعاتهم.