شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. إطلاق فعاليات «عالمي» مكافحة المخدرات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية «يحفظه الله»، تنطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة للعام ٢٠٢٢ تحت شعار «الرعاية خلال الأزمات».

معرض توعوي

ويفتتح محافظ القطيف إبراهيم الخريف، اليوم الأحد، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء حمد العماري، المعرض التوعوي الذي تقيمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة وذلك في المبنى الثقافي لمشروع الرامس بوسط العوامية في محافظة القطيف.

أركان تثقيفية

وتستمر فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حتى مساء يوم الثلاثاء، وستشارك عدة جهات رسمية وأهلية بـ ١٠ أركان متنوعة، تشمل أركانا تثقيفية واستشارات نفسية واجتماعية وإسعافات أولية، والتعريف بالمنصة التطوعية، والرسم المباشر، إضافة إلى شاشات عرض توعوية.

الجهات المشاركة

يذكر أن الجهات المشاركة في الفعاليات إلى جانب «مكافحة المخدرات»، كل من مجمع «إرادة»، والهلال الأحمر، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، وفرع وزارة الرياضة بمحافظة القطيف، ومركز التنمية بمحافظة القطيف، وجمعية تعافي، وجمعية جسفت.