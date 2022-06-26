شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «مناسككم ميسرة» في الشرقية بـ10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم، مبادرة «مناسككم ميسرة» لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة، بفرع الرئاسة في الدمام.

وتعتمد المبادرة على تعريف حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج بعشر لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والأوردو والإندونيسية والبنغالية والتاميلية والمليبارية والفلبينية.

وتقوم المبادرة على توزيع فريق العمل بفرع الرئاسة بالمنطقة لبطاقات تحمل باركودات على حجاج بيت الله الحرام بمطاري الملك فهد الدولي بالدمام و«الأحساء الدولي»، ليتعرف الحاج على المناسك بلغته مصحوبة بملفات فيديو وصور و«بي دي إف» تشرح للحاج مناسكه بكل يسر وسهولة.

وسيتم من خلال المبادرة عمل شراكة مع حملات الحج بمحافظات الشرقية لتقديم هدايا للحجاج تحتوي على منشورات توعوية عن مناسك الحج، وكذلك الإجابة عن أسئلة الحجيج.