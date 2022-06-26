شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج إرشادية لطرق الاستذكار ومواجهة القلق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية، 4 برامج لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تتضمن التعامل مع قلق الاختبارات وطرق الاستذكار الجيد، وتفعيل الهاتف الإرشادي يومياً، وذلك تزامنا مع الاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثالث، التي تنطلق اليوم الأحد.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن مؤشرات الاستعداد لنحو 2082 مدرسة حكومية وأهلية جاءت متوافقة تماماً مع خطط الاستعداد إداريا وفنياً وزمنياً، وجرى إعداد جداول الاختبارات لـ 500 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم العام بالمنطقة.

وبيّن أن إدارة التعليم ستبدأ تنفيذ خطة عمل إشرافية بقيادة مدير التعليم وكل المساعدين و18 مدير إدارة و14 مدير مكتب تعليم و12 رئيس قسم، بالإضافة إلى مشرفي ومشرفات مكاتب التعليم لضمان متابعة سير الاختبارات في كل فترة حتى انتهاء الاختبارات الخميس المقبل.

ودعا الباحص، الطلاب والطالبات للاستعداد الجيد والتركيز عند المراجعة واتباع النظام الصحي وتوزيع الجدول اليومي بطريقة مثالية والابتعاد عن المؤثرات السلبية.