النفط ينهي تعاملات الأسبوع مرتفعا.. وبرنت يسجل 113 دولارا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، على ارتفاع، فيما تجاوز خام برنت مستويات الـ 113 دولارا، وسط مخاوف نقص المعروض.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز، ارتفاع حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 10 منصات خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية، لتصل إلى 594 حفارة.

وفي نهاية جلسة الجمعة الماضية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنسبة 2.8 %، لتبلغ 113.12 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنحو 3.2 % مسجلًا 107.62 دولار للبرميل،

وخلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية، سجل الخام الأمريكي خسائر بنحو 0.3 %، في حين لم يشهد خام برنت أي تغيير.

أخبار قد تهمك

وأدت المخاوف من تباطؤ الطلب الناشئ عن زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة، قبل أن تتحول للارتفاع.

وتراجعت أسعار النفط نحو 2 %، في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مواصلة نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مسجلة أقل مستوى منذ 6 أسابيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مخاطر الركود والطلب على النفط، وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

وفي نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنسبة 1.5 %، لتبلغ 110.05 دولار للبرميل، فيما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنحو 1.8 % مسجلًا 104.27 دولار للبرميل، وهو أقل إغلاق منذ جلسة 10 مايو 2022.

ويوم الأربعاء الماضي تراجعت أسعار النفط بنحو 3 %، لتسجل أقل مستوى في 6 أسابيع، وقلصت أسعار الخام خسائرها بعدما وصلت إلى 6 %.

في نهاية الجلسة، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنسبة 2.5 %، لتبلغ 111.74 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 107.03 دولار في وقت سابق، وهو أقل مستوى منذ 19 مايو 2022.

وانخفض سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنحو 3 % مسجلًا 106.19 دولار للبرميل، هو أقل إغلاق منذ جلسة 12 مايو 2022، مرتفعا من أدنى مستوى سجله خلال التعاملات عند 101.53 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1 %، عند نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، في محاولة لتعويض خسائر الأسبوع الماضي.

وتزامنت ارتفاعات أسعار النفط مع مكاسب الأسهم الأمريكية وهبوط الدولار خلال التعاملات، وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أغسطس المقبل- بنسبة تزيد على 0.4 %، لتبلغ 114.65 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت 116 دولارا خلال التعاملات.

وتراجع الخام القياسي 7.3 % الأسبوع قبل الماضي، مسجلا أول هبوط في 5 أسابيع.

وارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر يوليو المقبل- بنسبة 1 %، مسجلا 110.65 دولار للبرميل.

وارتفع عقد غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا لشهر أغسطس بنحو 1.4 %، إلى 109.52 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد انخفض بنحو 9.2 % خلال الأسبوع قبل الماضي.

وتحولت أسعار النفط، خلال جلسات متقلبة يوم الإثنين، من التراجع إلى الارتفاع، وسط محاولات لتعويض الخسائر السابقة.

ويتزامن ارتفاع الأسعار مع مساعٍ غربية للتضييق على صادرات النفط الروسي، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي دعا إلى تقييد الإمدادات.

بحلول الساعة 11.50 صباحًا بتوقيت غرينتش، عادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم أغسطس- إلى الارتفاع بنسبة 0.14 %، لتبلغ 113.28 دولار للبرميل.

وتحول سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم يوليو- من الانخفاض بنسبة 0.34 %، إلى الارتفاع بنسبة 0.35 %، مسجلًا 109.94 دولار للبرميل.