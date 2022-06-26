محمد بن مسعود - الدمام - اعلان صادم للمقيمين في سلطنة عمان .. غرامات جديدة في حالة انتهاء مـدة الإقامة وعدم سفر المقيم خلال هذه المدة المحددة !

لن توقيع الغرامات على المقيم في سلطنة عمان تبدأ حين انتهاء مدة الإقامة التي في حوازاتهم, حيث ان السؤال هذا يسأله اغلب المقيمين في عمان ويرغبون بمعرفة إجابته .

لذلك سوف نوضح لك في مقالنا هذا اغلب المعلومات التي يبحث عنها المقيمون حيث اننا أخذنا هذه المعلومات من المواقع الرسمية لسلطنة عمان.

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وللاسف يتواجد الكثير من المقيمين الذين تجاوزت مدة إقامتهم داخل سلطنة عمان عن الحد المسموح به والموجود داخل بطاقة الإقامة التي يمتلكوها.

وترجع ذلك للأسباب التي قد تحدث لهم خارجة عن إرادة الشخص, لذا فقد أوضحت شرطة سلطنة عمان الإجابة على هذه السؤال من خلال الاجابة علية وهذا هو عدد الايام التي يتم توقيع العقوبات بعد انتهاء الاقامة

متي يتم احتساب غرامات التأخير عن السفر للمقيمين هناك قواعد محددة وضحتها الحكومة لسلطنة عمان يتم العمل بها والسير عليها حتي يتم احترام القواعد والقوانين المعمول بها ولا يختل توازن النظام داخل السلطنة.

حيث يتم فرض غرامات علي الأشخاص المقيمين إذا تجاوز مدة إقامتهم المدة المحددة لهم في بطاقة الإقامة, ويتم توقيع غرامات إذا أقيم المقيم أربعة وعشرين ساعة بعد انتهاء مدة إقامته وهذا بالنسبة للزيارات.

كما يتم توقيع عقوبات علي المقيمين العاديين إذا تجاوزت مدة إقامتهم الثلاثين يوم من تاريخ انتهاء الإقامة, ويتم تغريم من يقوم باستخراج جواز سفر مستقل به ولم يقم بدمغ إقامته في الجواز الجديد خلال فترة السماح وهي مائة وثمانين يوم من تاريخ إصدار جواز السفر, كذلك طلب المقيمين الأجنبي إذا لم تدمغ إقامته خلال فترة السماح وهي مائة وثمانين يوم من تاريخ ميلاده.

خطوات دفع هذه الغرامات للتمكن من السفر هناك خطوات تم توضيحها عبر موقع شرطة سلطنة عمان لكي تمكن الأشخاص الذين عليهم غرامات أن يقوموا بدفعها والتمكن من السفر.

الدخول علي موقع شرطة سلطنة عمان وتعبئة الاستمارة. القيام بدفع الغرامات بطرق الدفع الإلكتروني الموجودة علي الموقع.

بعد كتابة الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة به يتم إرساله عبر موقع شرطة سلطنة عمان يتم بعد ذلك طباعة إيصال الدفع الذي قمت به عبر موقع شرطة سلطنة عمان ليتم تقديمه إلي من يطلبه عند الخروج من البلاد.

المصدر : وكالات