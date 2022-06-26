وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كان في استقبالهم القنصل العام المغربي بمحافظة جدة إبراهيم اجولي و مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة العميد سليمان محمد اليوسف ، وممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.
ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية لأول مرة هذا العام 1443 هـ، إضافة إلى دول إندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.
وتهدف مبادرة طريق مكة وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
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