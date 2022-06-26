شكرا لقرائتكم خبر عن 37 ألف مستفيد من مراكز الدمام الصحية «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توسعت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالدمام التابعة لشبكة الدمام الصحية، وأحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في تقديم خدماتها العلاجية والاستشارية من خلال العيادات الافتراضية التي أطلقتها وزارة الصحة قبل عام ونصف العام لتشمل كافة المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزا صحيا، مستهدفة تمكين المستفيد من الحصول على خدمات طبية متكاملة عن بعد، وتخطى عدد المستفيدين منها أكثر من 37 ألف مستفيد.

وأوضحت المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع د. نوال القحطاني، أن «العيادات عن بعد» خدمة تمكن المريض من تلقي الرعاية الطبية من خلال تطبيق «صحتي» وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بعد سواء للمتابعة أو للمواعيد الجديدة ومنها يتم تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات غير الطارئة والذي يسهم في الحد من انتشار العدوى ويرفع من معدل رضا المستفيد من خلال تقليل الجهد والوقت للحصول على الخدمات الصحية، إضافة إلى الاهتمام بالعيادات الافتراضية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن والطموح في زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 100 ألف موعد في العام الواحد.

وأضافت د. القحطاني أن المراكز الصحية بالدمام شرعت في العمل بالعيادات الافتراضية أو عن بعد منذ عام ونصف العام وبشكل تدريجي حتى تم توفير هذه الخدمة في جميع المراكز الصحية التابعة لقطاع الدمام، والتي حققت فيها الأهداف التي وضعتها وزارة الصحة من خلال تقديم الخدمة لأكثر من 37 ألف مستفيد حتى الآن وبمعدل شهري يفوق الـ 3 آلاف مستفيد عبر عيادات طب الأسرة التي تقدم الخدمات العلاجية والاستشارية في العديد من الأمراض المزمنة أو العادية وذلك خلال فترة الدوام الرسمي.