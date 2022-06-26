اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يستقبل دفعة جديدة من أطباء مجمع السلمانية الطبي المبتعثين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لإبتعاثهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الزمالة‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬مختلفة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تدريبية‭ ‬مدروسة‭ .‬

وتأتي‭ ‬خطة‭ ‬تدريب‭ ‬أطباء‭ ‬ومنتسبي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تماشيأ‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬و‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬و‭ ‬دعمه‭ ‬لأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابة‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬القيادة‭ ‬والابتكار‭ ‬لديهم‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المنشودة‭. ‬

و‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الاطباء‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الابتعاث‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬الزمالة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬49‭ ‬طبيب‭ ‬و‭ ‬طبيبة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭. ‬

وستضم‭ ‬الدفعة‭ ‬الجديدة‭ ‬د‭. ‬بشرى‭ ‬شوقي‭ ‬حمزة‭ ‬العلوي‭ ‬–‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬كلى‭ ‬الأطفال‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬و‭ ‬د‭.‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬الشهابي‭ ‬–‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬في‭ ‬طوارئ‭ ‬الأطفال‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬ود‭.‬حسين‭ ‬العرادي‭ ‬–‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬في‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬بكندا،‭ ‬ود‭.‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العلوي‭ ‬–‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬القلب‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ود‭.‬سامح‭ ‬عوض‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬–‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬ود‭.‬خرم‭ ‬سرفراز‭ ‬مختار‭ ‬–‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الطوارئ‭ ‬بكندا‭.‬

هذا‭ ‬وتتمنى‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تدريبهم‭.‬