اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية يستقبل دفعة جديدة من أطباء مجمع السلمانية الطبي المبتعثين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، دفعة جديدة من أطباء مجمع السلمانية الطبي لإبتعاثهم للحصول على شهادة الزمالة الدقيقة في تخصصات مختلفة وذلك ضمن خطة تدريبية مدروسة .
وتأتي خطة تدريب أطباء ومنتسبي المستشفيات الحكومية تماشيأ مع رؤية و توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و دعمه لأهمية مواصلة العمل على دعم الخطط والبرامج الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات الشابة وصقل مهاراتهم وترسيخ مفهوم القيادة والابتكار لديهم بما يخدم أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
و يبلغ عدد الاطباء المستفيدين من برنامج الابتعاث للحصول على شهادات الزمالة الطبية في مختلف التخصصات الطبية 49 طبيب و طبيبة خلال عام واحد.
وستضم الدفعة الجديدة د. بشرى شوقي حمزة العلوي – برنامج الزمالة في أمراض كلى الأطفال بإيرلندا، و د.حسين عبدالله الشهابي – برنامج الزمالة في طوارئ الأطفال بإيرلندا، ود.حسين العرادي – برنامج الزمالة في المسالك البولية بكندا، ود.محمد إبراهيم العلوي – برنامج الزمالة في طب القلب بالمملكة المتحدة، ود.سامح عوض عبدالعظيم – برنامج الزمالة في الجراحة التجميلية بإيرلندا، ود.خرم سرفراز مختار – برنامج الزمالة في طب الطوارئ بكندا.
هذا وتتمنى إدارة المستشفيات الحكومية التوفيق والنجاح لهم في فترة تدريبهم.
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