اللجنة الأولمبية تشارك بدورة الألعاب العالمية بثلاثة لاعبين

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك اللجنة الأولمبية البحرينية في النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العالمية التي ستقام في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 7 لغاية 17 يوليو المقبل.

ويمثل مملكة البحرين في منافسات الدورة ثلاثة لاعبين، هم كل من لاعب الجوجيتسو علي منفردي ولاعب السنوكر حبيب صباح ولاعب الدواثلون موسى قرش، الذين خطفوا بطاقة التأهل لدورة الألعاب العالمية.

وستسجل مملكة البحرين مشاركتها التاريخية الأولى بدورة الألعاب العالمية التي ينظمها اتحاد الألعاب العالمية كل أربع سنوات بعد عام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، وهي دورة مخصصة للألعاب غير الأولمبية، سيتنافس خلالها نحو 3600 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة في 36 رياضة تقام فعالياتها في 15 موقعا.

وقامت اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع كل من اتحاد الترايثلون واتحاد الجوجيتسو واتحاد البلياردو والسنوكر بالتنسيق والترتيب لهذه المشاركة العالمية.

وكان اللاعب موسى قرش قد تأهل في مسابقة الدواثلون بعدما حقق المركز الرابع في البطولة الآسيوية التي أقيمت في مملكة البحرين بشهر مارس الفائت، بينما تأهل حبيب صباح بعد العروض المميزة التي قدمها في بطولة العالم وبطولة آسيا للسنوكر إثر تأهله للدور ربع النهائي في البطولتين.

أما لاعب الجوجيتسو علي منفردي فإنه تأهل بعدما حل في المرتبة الثانية بالتصنيف المؤهل لدورة الألعاب العالمية إذ حصل على ثاني أعلى معدل نقاط من بين أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم في وزن تحت 77 كيلوجراما، من خلال مشاركاته في بطولات الاتحادين الآسيوي والدولي للجوجيتسو.

ويجري اللاعبون الثلاثة تحضيراتهم وتدريباتهم بهدف الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية.

وتأسس اتحاد الألعاب العالمية عام 1980، وهو منظمة غير ربحية معترف به من اللجنة الأولمبية الدولية.