الأهلي يحدّد انطلاقة إعداده ويدرس ملف المحترفين

محمد بن مسعود - الدمام - حدد الجهازان الإداري والفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موعد انطلاقة إعداده للموسم القادم بتاريخ 17 يوليو القادم، وسط استمرار العمل على استكمال ملف التعاقدات، خصوصًا فيما يتعلق باللاعبين المحترفين بعد الانتهاء من التعاقد مع البرازيليين لاعب الوسط فينيسيوس فارغاس، والمدافع مارسيلو الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويملك الجهاز الإداري العديد من السير الذاتية للاعبين محترفين وسط اتصالات ومفاوضات لم تنتهِ لغاية الآن، إلا أن البوادر تشير لاقتراب الجهاز الإداري بقيادة عضو مجلس الإدارة علي معيوف للانتهاء من هذا الملف مع انطلاقة فترة الإعداد، في حين ما زال الجهاز يسعى لتعزيز ودعم الفريق ببعض الصفقات المحلية، خصوصًا في مركز الحراسة وسط أنباء عن الدخول في مفاوضات أو محاولات للتعاقد مع الحارس إبراهيم لطف الله قادمًا من نادي الخالدية بعد انتهاء عقده.

وكان الأهلي أعلن، في وقت سابق، التعاقد مع المهاجم عبدالله الحشاش، ولاعب الوسط محمد الشامسي، بينما عمل على تحديد عقود لاعبيه خصوصًا قائد الفريق عباس عياد ومعه جمال راشد، في حين تبدو فرصة بقاء بعض اللاعبين غير واردة، خاصة الدولي محمد عبدالوهاب.