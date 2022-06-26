3 أندية تقدّم مقترحاتها التطويرية لدوري ناصر بن حمد الممتاز

محمد بن مسعود - الدمام - قال الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي إن فترة استقبال المقترحات التطويرية الخاصة بدوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2022/‏2023 أغلقت يوم الخميس 23 يونيو الجاري.

وأشار الزعبي إلى استلام الاتحاد 3 خطابات من أندية أعضاء، وهي النجمة والمالكية وسترة، تضمنت مقترحات تنظيمية وإدارية وإعلامية وتسويقية وتحفيزية لجماهير دوري ناصر بن حمد الممتاز، كما استلم الاتحاد مقترحات أخرى في ذات الإطار من حساب «ملاعبكم»، علاوة على مقترحات من صحافي عربي مقيم خارج مملكة البحرين.

وبيّن الزعبي أن جميع ما ورد إلى الاتحاد من أفكار ومقترحات هي محط تقدير واهتمام من قبل مجلس الإدارة، إذ ستعكف الإدارة التنفيذية بالاتحاد خلال هذه الفترة على فرز الأفكار والمقترحات، وتحويلها على اللجان المختصة بالاتحاد للدراسة والاستئناس برأيها ومدى جدوى تطبيقها.