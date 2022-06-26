طعنها 16 طعنة.. أردني يقتل زوجته في الامارات

محمد بن مسعود - الدمام - قُتلت المهندسة الأردنية لبنى منصور مساء أمس الجمعة، على يد زوجها في مكان إقامتهما في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الزوج الأردني قتل زوجته المهندسة بـ 16 طعنة إثر خلافات بينهما، بعد رفعها ضده قضية طلاق.
وذكرت شقيقة الضحية عبر موقع تويتر، أن شقيقتها الراحلة “ذهبت ضحية جريمة ارتكبها وحش بشري”.
وتضاف جريمة المهندسة إلى جريمتين وقعتا خلال الأيام القليلة الماضية، بحق الطالبة المصرية نيرة أشرف، والطالبة الأردنية إيمان إرشيد، وكلاهما قُتلن أمام جامعتهما على يد زميليهما.
شرطة الشارقة تكشف الملابسات
وعثرت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، على جثة الضحية في مركبتها داخل موقف سيارات المبنى الذي تسكن فيه، وألقت القبض على الجاني، بعد ورود بلاغ من ذوي الضحية يفيد باختطاف ابنتهم من قبل شخص معروف لديهم، وتوجد خلافات سابقة بينهما.
وبحسب بيان الشرطة، «انتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى التي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هارباً بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة».
وقال العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها بها، وأوضح أنه وبالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ساهمت في تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هارباً ليتوارى عن أعين الشرطة، حيث وجد بإحدى الشواطئ مختبأ من يد العدالة.
وتم إلقاء القبض على الجاني في زمن قياسي لم يتعد (120) دقيقة، وأشار بن نصار إلى أنه وبالتحقيق معه أعترف بقتل المجني عليها، بسبب خلافات شخصية، هذا وجرى تقييد قضية ضد الجاني وتحويلها للنيابة العامة.
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