طعنها 16 طعنة.. أردني يقتل زوجته في الامارات

محمد بن مسعود - الدمام - قُتلت‭ ‬المهندسة‭ ‬الأردنية‭ ‬لبنى‭ ‬منصور‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬إقامتهما‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أردنية‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬الأردني‭ ‬قتل‭ ‬زوجته‭ ‬المهندسة‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬طعنة‭ ‬إثر‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما،‭ ‬بعد‭ ‬رفعها‭ ‬ضده‭ ‬قضية‭ ‬طلاق‭.‬

وذكرت‭ ‬شقيقة‭ ‬الضحية‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬أن‭ ‬شقيقتها‭ ‬الراحلة‭ ‬“ذهبت‭ ‬ضحية‭ ‬جريمة‭ ‬ارتكبها‭ ‬وحش‭ ‬بشري”‭.‬

وتضاف‭ ‬جريمة‭ ‬المهندسة‭ ‬إلى‭ ‬جريمتين‭ ‬وقعتا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بحق‭ ‬الطالبة‭ ‬المصرية‭ ‬نيرة‭ ‬أشرف،‭ ‬والطالبة‭ ‬الأردنية‭ ‬إيمان‭ ‬إرشيد،‭ ‬وكلاهما‭ ‬قُتلن‭ ‬أمام‭ ‬جامعتهما‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬زميليهما‭.‬

شرطة‭ ‬الشارقة‭ ‬تكشف‭ ‬الملابسات

وعثرت‭ ‬أجهزة‭ ‬التحريات‭ ‬والمباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬بالقيادة‭ ‬العامة‭ ‬لشرطة‭ ‬الشارقة،‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬الضحية‭ ‬في‭ ‬مركبتها‭ ‬داخل‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬تسكن‭ ‬فيه،‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الجاني،‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الضحية‭ ‬يفيد‭ ‬باختطاف‭ ‬ابنتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬معروف‭ ‬لديهم،‭ ‬وتوجد‭ ‬خلافات‭ ‬سابقة‭ ‬بينهما‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الشرطة،‭ ‬«انتقلت‭ ‬الفرق‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬البلاغ‭ ‬لمباشرة‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث،‭ ‬وبمعاينة‭ ‬الكاميرات‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬قام‭ ‬بمهاجمة‭ ‬السيدة‭ ‬في‭ ‬مركبتها‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬المبنى‭ ‬التي‭ ‬تسكن‭ ‬به،‭ ‬ووجّه‭ ‬لها‭ ‬عدة‭ ‬طعنات‭ ‬نافذة،‭ ‬وفر‭ ‬هارباً‭ ‬بسيارة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬المركبة»‭.‬

وقال‭ ‬العقيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬نصار‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التحريات‭ ‬والمباحث‭ ‬الجنائية،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬البحث،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وجثتها‭ ‬بها،‭ ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬وبالبحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬الاستدلالات،‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬موقع‭ ‬الجاني‭ ‬بدقه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فر‭ ‬هارباً‭ ‬ليتوارى‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬الشرطة،‭ ‬حيث‭ ‬وجد‭ ‬بإحدى‭ ‬الشواطئ‭ ‬مختبأ‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬العدالة‭.‬

وتم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬لم‭ ‬يتعد‭ (‬120‭) ‬دقيقة،‭ ‬وأشار‭ ‬بن‭ ‬نصار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وبالتحقيق‭ ‬معه‭ ‬أعترف‭ ‬بقتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬شخصية،‭ ‬هذا‭ ‬وجرى‭ ‬تقييد‭ ‬قضية‭ ‬ضد‭ ‬الجاني‭ ‬وتحويلها‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭.‬