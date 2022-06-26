محافظ الرس يجتمع مع الرئيس التنفيذي لهيئة التراث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اجتمع محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف أمس بالرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير هيئة التراث بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح وعدد من قيادات هيئة التراث، للاطلاع على الإستراتيجية العامة لهيئة التراث، ومشاريعها في محافظة الرس.

واستعرض الدكتور الحربش إستراتيجية هيئة التراث ومبادراتها لمحافظ الرس، خطط العناية بقطاعات الآثار والتراث العمراني، ومشاريع الهيئة في الرس، مؤكداً أن هيئة التراث تحافظ على الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها على الأصعدة كافة.