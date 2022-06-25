الارشيف / اخبار السعوديه

أمانة جدة تدعو لتسوير الأراضي الفضاء قبل 1 يوليو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تدعو لتسوير الأراضي الفضاء قبل 1 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة «المستهدفة» إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وقد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارا من يوليو 2022م، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

المحاور والشوارع المستهدفة


  • طريق الملك عبدالعزيز
  • الأندلس
  • طريق الأمير ماجد
  • طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
  • طريق المدينة
  • شارع الأمير سلطان
  • شارع السلام
  • شارع صاري
  • شارع فلسطين
  • شارع حراء

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تدعو لتسوير الأراضي الفضاء قبل 1 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا