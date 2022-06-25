شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تدعو لتسوير الأراضي الفضاء قبل 1 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة «المستهدفة» إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وقد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارا من يوليو 2022م، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

المحاور والشوارع المستهدفة

