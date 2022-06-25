أمانة جدة تدعو لتسوير الأراضي الفضاء قبل 1 يوليو

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وقد أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارا من يوليو 2022م، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
المحاور والشوارع المستهدفة
- طريق الملك عبدالعزيز
- الأندلس
- طريق الأمير ماجد
- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
- طريق المدينة
- شارع الأمير سلطان
- شارع السلام
- شارع صاري
- شارع فلسطين
- شارع حراء
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