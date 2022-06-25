الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الميناء الجاف بمدينة الرياض منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها، وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، واتضح ضمن مكوناته وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية التي بلغ وزنها 19 طنا، وتستكمل إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليا أو محليا أو صدر بحقها منع تداول، وذلك وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

الفسح المركزي للمنتجات


  • مبني على معايير فنية لدراسة المخاطر
  • متطلبات يجب توافرها في مرحلة الفسح
  • قائم على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
  • إجراء موحد لفسح جميع المنتجات الخاضعة للرقابة
  • تحقيق مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء
  • تقليص مدة الفسح وتقليل الإجراءات

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا