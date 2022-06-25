شكرا لقرائتكم خبر ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الميناء الجاف بمدينة الرياض منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها، وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت الهيئة أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، واتضح ضمن مكوناته وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية التي بلغ وزنها 19 طنا، وتستكمل إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليا أو محليا أو صدر بحقها منع تداول، وذلك وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

الفسح المركزي للمنتجات

