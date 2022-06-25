ضبط منشأة أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي

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وأوضحت الهيئة أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، واتضح ضمن مكوناته وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.وأشارت إلى أنه بناء على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية التي بلغ وزنها 19 طنا، وتستكمل إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليا أو محليا أو صدر بحقها منع تداول، وذلك وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
الفسح المركزي للمنتجات
- مبني على معايير فنية لدراسة المخاطر
- متطلبات يجب توافرها في مرحلة الفسح
- قائم على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- إجراء موحد لفسح جميع المنتجات الخاضعة للرقابة
- تحقيق مبدأ تحقيق التميز والارتقاء بمستوى الأداء
- تقليص مدة الفسح وتقليل الإجراءات
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