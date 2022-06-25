الإيقاع بـ15,416 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.نتائج الحملات :
- إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15.416 مخالفا، منهم:
9572 مخالفا لنظام الإقامة
3747 مخالفا لنظام أمن الحدود
2097 مخالفا لنظام العمل
- إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 331 شخصا، منهم:
44 %يمنيو الجنسية
42 % إثيوبيو الجنسية
14 %جنسيات أخرى
- ضبط 31 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
- ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
- إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 70,876 وافدا مخالفا، منهم:
67,270 رجلا
3606 نساء
- إحالة 58,754 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 3426 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 13,412 مخالفا
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