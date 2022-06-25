الإيقاع بـ15,416 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ15,416 مخالفا في مناطق المملكة خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو الحالي. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات :



إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15.416 مخالفا، منهم:



9572 مخالفا لنظام الإقامة 3747 مخالفا لنظام أمن الحدود 2097 مخالفا لنظام العمل



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 331 شخصا، منهم:

44 %يمنيو الجنسية 42 % إثيوبيو الجنسية 14 %جنسيات أخرى





ضبط 31 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية



ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم



10 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 70,876 وافدا مخالفا، منهم:



67,270 رجلا 67,270 رجلا 3606 نساء





إحالة 58,754 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر



إحالة 3426 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم إحالة 3426 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 13,412 مخالفا

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