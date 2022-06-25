الشورى يناقش غدا التوصيات على نظام المساهمات العقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصوت مجلس الشورى غدا على التوصيات الواردة في وجهتي نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في نظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة. ويعقد المجلس 3 جلسات هذا الأسبوع من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، والتي يناقش فيها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي تشمل مناقشة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية، كما يصدر قراراته على تقارير جهات أخرى، ويستعرض عددا من مشروعات الأنظمة ومذكرات التفاهم. جلسة الاثنين مناقشة تقرير تقدمه لجنة الطاقة والصناعة، بشأن مشروع نظام إمدادات الطاقة مناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استعراض التقريرين السنويين لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومكتبة الملك فهد الوطنية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقدم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي الأول لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة جلسة الثلاثاء مناقشة تقرير تقدمة لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية مناقشة تقر تقدمه لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين إصدار قرار تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التصويت على ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيل مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم جلسة الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية إصدار قرار بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان التصويت على التوصيات الواردة في التقريرين السنويين لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز دعم اتخاذ القرار التصويت على ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء

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