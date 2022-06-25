شكرا لقرائتكم خبر جدة التاريخية تعيد مهن السقا والحوات واللبان للواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على أنغام الموسيقى وتفاعل المشترين في بسطات البليلة والكبدة والأكلات الجداوية المعروفة، تشهد حارات جدة التاريخية فعاليات يمتزج فيها الموروث والحداثة، وتعكس الموروث التجاري الخاص بها كونها أحد أقدم المناطق التجارية.

ووفر موسم جدة في منطقة الباعة نحو 50 موقعا للأكشاك الشعبية وعربات الطعام التي تقدم أطباقا تجمع بين الماضي والحاضر ومنطقة الدكاكين التي عرضت أشهر الصناعات المحلية، ويعرض فيها الباعة على طريقتهم البسيطة منتجاتهم وتصاميمهم المميزة.

كما تشهد جدة التاريخية عرض العديد من المهن القديمة في المنطقة وتاريخها مثل السقا «بائع الماء» والحوات «بائع السمك» واللبان «بائع اللبان» بأداء حي لممثلين ارتجاليين بالإضافة لورش العمل وبعض الألعاب القديمة للأطفال التي تستهوي الزوار ببساطتها.

من جهة اخرى وعبر مسرحية «بخصوص بعض الناس»، واصل المسرح العربي بمنطقة فعاليات «سيتي ووك» في موسم جدة عروضه المسرحية، وذلك ضمن فعالياته الفنية، والتي انطلقت أولى عروضها أمس الأول؛ وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.

وتدور أحداث المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي، يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي، ونخبة من النجوم، صورا متناقضة من الحياة اليومية بتحدياتها المختلفة بقالب كوميدي مشوق.

وتشهد المسرحية إقبالا جماهيريا كبيرا؛ نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أبطال المسرحية، وموضوع وفكرة المسرحية، والتعاطي الاجتماعي معها بأسلوب كوميدي ساخر، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، وابتسم كثيرا، وصفق مع تعليقات وردود فعل أبطال العمل المميزين.

كما سجل المسرح العربي في موسم جدة تنافسا فنيا فريدا من نوعه بين نجوم الكوميديا الخليجية والعربية لتقديم مجموعة من الأعمال التي تلبي رغبات الجمهور وتشبع ذائقتهم الفنية عبر تقديم أعمال مسرحية متنوعة.

هذا وتشهد فعاليات موسم جدة توافد العديد من المقيمين، بالإضافة إلى عدد من الزوار والسياح من دول عدة للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي تلبي مختلف الرغبات.

وتحظى الحفلات الفنية والعروض المسرحية والفعاليات الترفيهية في مناطق الفعاليات، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والفنية التي تشهدها حديقة الأمير ماجد؛ بإقبال كبير من قبل المقيمين وأسرهم، حيث يقضون أجمل الأوقات بين الفعاليات الترفيهية والفنية والعروض الأخرى.

آراء زوار موسم جدة:

