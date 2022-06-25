إتقان المرأة لفن إدارة الوقت يحميها من الاكتئاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مجلس شؤون الأسرة أمس أن إتقان المرأة لإدارة وقتها يحميها من عدة أمراض منها الاكتئاب، والإرهاق، وكذلك التوتر والقلق، مؤكدا أن إتقان فن إدارة الوقت يمكن المرأة من إنجاز عدد من المهام العملية والأسرية بسهولة ويسر. وتمثل المرأة 35.6 % من القوى العاملة السعودية حسب مؤشرات سوق العمل 2021.

وأشار المجلس إلى أنه لكي نحافظ على حيوية مجتمعنا فيجب على جميع أفراد الأسرة مساندة المرأة وتحفيزها على ممارسة الرياضة، للإسهام في تعزيز صحتها الجسدية والنفسية. وبحسب المجلس فإن نسبة مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية والبدنية بلغت 7 % فقط عام 2015، وارتفعت إلى 24 % عام 2019. وقدم 3 نصائح لتحفيز المرأة على ممارسة الرياضة هي: تحديد الهدف من ممارستها، وكذلك الحرص على ممارسة رياضة محببة للنفس، إلى جانب أداء التمارين الرياضية ضمن فريق.

وبصفة عامة تسهم المرأة في بناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بدءا من المشروعات الصغيرة حتى المصانع، من خلال المشاركة المستدامة والاستفادة من برامج الدعم. وبحسب الإحصائيات فإن هناك 242 ألف منشأة مملوكة للمرأة، وأن نسبة ارتفاع المنشآت المملوكة لسيدات بلغت 38 %، وأن 28 % هي نسبة مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.

كيف تدير المرأة وقتها؟







وضع قائمة بالمهام المراد إنجازها



الحرص على الاستيقاظ مبكرا



ترتيب الأولويات حسب الأهمية



وضع أهداف قابلة للتحقق



تحديد وقت لوسائل التواصل



كيف تفيد الرياضة المرأة؟





المحافظة على الوزن



تقلل الاكتئاب وتحسن المزاج



تقوي العظام



تقلل مخاطر الوفاة بأمراض القلب



تحسن من النوم والاسترخاء



تقضي على آلام الظهر والحوض عند الحوامل



أبرز مجالات عمل المرأة: