منتخب العراق للناشئين يتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسييا بالعلامة الكاملة

تأهل المنتخب العراقي للناشئين إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الأردني 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد العقبة في ختام الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني تمكن البديل امير جواد من تسجيل الهدف الاول للعراق من كرة ثابتة نفذها بقدمه لتسكن مرمى المنتخب الاردني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 73 سجل البديل الثاني كرار جعفر الهدف الثاني للعراق بمجهود فردي.
وبهذا الفوز الثمين يحقق ناشئو العراق العلامة الكاملة حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة.
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