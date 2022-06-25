محمد بن مسعود - الدمام - عدن..توقيع صيانة وإعادة تأهيل مشروع شارع السواعي
وقع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن المهندس معين محمد الماس عقد تنفيذ مشروع صيانة واعادة تأهيل شارع السواعي بمديرية المعلا.
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وجاء التوقيع مع مؤسسة الشاطئ للهندسة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع الحيوي بمديرية المعلا في عدن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة أعدها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن ضمن برنامجه لعام 2022م الذي سيشهد العديد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق بعموم المناطق المحررة.
يذكر أن العاصمة عدن ستشهد هذه الأيام صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري إضافة إلى أعمال صيانة خط مستشفى عدن-بوابة المعاشيق بمديرية صيرة ناهيك عن الأعمال الجارية بخط سوزوكي الرحاب وجولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقاً بمديرية دار سعد.
صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.
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