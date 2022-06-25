براتب 5.8 مليون يورو.. النصر يتعاقد مع مدرب جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات وقع نادي النصر بشكل رسمي، اليوم، مع الفرنسي رود جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم موسمين. وبحسب تقارير صحفية، من المقرر أن يتقاضى المدرب الجديد 5.8 مليون يورو مرتبا سنويا تشمل طاقمه الفني المساعد.

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