جامعة الملك خالد تحقق جائزتي التميز العملي والتميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حصلت جامعة الملك خالد مؤخرًا على جائزتي التميز العملي والتميز المؤسسي في كفاءة الإنفاق “الدورة الرابعة”، من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة.

وأوضح المشرف على إدارة الكفاءة الإدارية والمالية بالجامعة الدكتور ناصر بن محمد عسيري أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية بشكل دؤوب على بحث فرص كفاءة الإنفاق وتفعيلها لتحقيق مستهدفات التوازن المالي، إضافة إلى رفع تقارير شهرية لرئيس الجامعة وهيئة كفاءة الإنفاق عن المنجزات المتحققة في هذا الصدد والمشاركة في ورش إعداد الميزانية.

وأضاف عسيري أن الجامعة تمكنت من ذلك بعد بناء فريق عمل استطاع أن يعمل على تطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق باحترافية وموضوعية ومهنية، حتى حققت الجامعة الترتيب الثاني فيما يخص التقييم العام على فئة الجامعات في جائزة التميز العملي، والترتيب الرابع في التميز المؤسسي، لافتًا إلى أن كفاءة الإنفاق تحققت بمؤشرات أداء حافظت على جودة الخدمات.

يُذكر أن الجائزة تمنح بشكل نصف سنوي، وتشمل الوزارات والجهات العسكرية والأمنية والجامعات والهيئات والمؤسسات والمراكز وكذلك الأمانات وجميع الجهات الحكومية.