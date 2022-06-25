محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
نشرت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان، اليوم، مقطع فيديو، كشف تفاصيل منتزه الوطن، الكائن بمحافظة عيون الجواء بالقصيم.
وقال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية، إن المنتزه متنفس مميز للسكان والزائرين على مساحة 260 ألف م2، بتصميم مبتكر على شكل خريطة المملكة، ونوافير تفاعلية يستحقها أهلنا في المنطقة وزوّارها.
وأكد الوزير أنه يطمح في أن يتم تهيئة كافة مناطق المملكة بمثل هذه المنتزهات الجميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتزه الوطن.. متنفس لسكان القصيم على مساحة 260 ألف متر بخدمات خيالية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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