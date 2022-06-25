“شؤونُ الحرمين” تُخَصِّصُ 100 شخصٍ للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس

خَصَّصَتْ وكالةُ الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين 100 شخصٍ من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن حضورياً أو هاتفياً، وذلك في (10) مواقع داخل المسجد الحرام من خلال (7) كبائن تعملُ على مدار (24) ساعةً.

وأوضحَ مديرُ عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي أنَّ المشايخَ يستندون في إجاباتهم على السائلين بما يتوافقُ مع مخرجات وثيقة ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على القاصدين)،في الإفتاء وإجابة السائلين عن المسائل الشرعية بالفتاوى المشهورة وتجنِّبِ الفتاوى الشاذة، وتوحيد الاجتهاد في المناسك ما أمكن، بالإضافة إلى مراعاة التيسير في الفتوى فيما لا يخالف نصًّا أو إجماعًا قطعيًا، ولا ينطوي على تَتَبُّعِ الرُّخَصِ، ومراعاة أسلوب الخطاب في الفتوى واتصافه بالسعة والتسامح وآداب الاختلاف بين العلماء، وتجنُّب خطاب العنصرية والكراهية.

يُذْكَرُ أنَّ إدارةَ شؤون إرشاد السائلين قامَت بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف تحقيقاً للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما يدعم الروبوت ١١ لغةً وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).