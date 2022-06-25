قرد يحمل سكينًا يبعث الذعر في البرازيل

محمد بن مسعود - الدمام - تسبب قرد يحمل سكينا في بلدة في البرازيل في حالة من الرعب، لسكان هذه المدينة.

وأظهر فيديو قردًا مسلحًا في بلدة كورينتي البرازيلية، بولاية بياوي، بالقرب من حديقة وطنية كبيرة، وفقًا لما جاء في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

في اللقطات، يظهر القرد على شرفة في مركز التسوق في المدينة، وفي يديه، سكين كبير بقدر حجمه تقريبًا.

وفي البداية، يظهر القرد بالسكين ويلوح بها كما لو كان يهدد المارة، ثم يبدو أنه يشحذها على الجدار الحجري.

ويقول أليساندرو جويرا، أحد السكان المحليين -الذي صور الفيديو- إن القرد كان يقوم بأعمال شغب في المدينة منذ أسبوع.

وأضاف: «لقد أحدث القرد فوضى في المدينة، لقد تضررت بالفعل أسقف المنازل، وهذا الأسبوع ظهر القرد بسكين، لكن يبدو أنه على الرغم من كونه مدججًا بالسلاح ويبدو أنه خطر، فإن القرد لا يتطلع إلى مهاجمة الناس».

وتابع أليساندرو: «إنه يتيح للناس لمس السكين، بل إنه يذهب إلى منازلهم وقد أخذها الكثيرون بالفعل من يديه»، مضيفًا أن السكان منقسمون بشأن القرد.

وواصل: «أولئك الذين يعانون من الفوضى قلقون، لأنهم لا يستطيعون ترك أبوابهم أو نوافذهم مفتوحة، الآخرون يجدون أن الأمر مضحك».