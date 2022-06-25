الذكور يتصدرون الفئات الطبية المساعدة

تصدر الذكور السعوديون العاملون من الفئات الطبية المساعدة بوزارة الصحة حسب التخصص والجنسية والجنس عام 2020، على الإناث حيث بلغ عددهم 12447 كادرا طبيا، بينما بلغ عدد الإناث 17865 كادرا طبيا.

وسجل الذكور أعلى عدد من الفئات الطبية المساعدة في المختبرات بـ9372 كادرا، تلاها الصيدلة بـ7831 كادرا، أشعة 5962، إدارة صحية 4372، صحة عامة 4704، معلومات صحية 3111، خدمات اجتماعية 2389، تأهيل 2204، أسنان 1640، تخدير 1612، تغذية 1445، عمليات جراحية 1435، سكرتارية طبية 965، علاج نفسي 707، إحصاء 497، بصريات 643، تعقيم 114، تخطيط قلب ومخ 29، معالجة سمع ونطق 57، أخرى 1905.

الإناث من الفئات الطبية

الفئات الطبية المساعدة في المختبرات

3778

الصيدلة

1211

أشعة 1900

إدارة صحية 448

صحة عامة 618

معلومات صحية 1501

خدمات اجتماعية 857

تأهيل 1510

أسنان 2146

تخدير 100

تغذية 868

عمليات جراحية 121

سكرتارية طبية 1190

علاج نفسي 316

إحصاء 10

بصريات 243

تعقيم 179

تخطيط قلب ومخ 39

معالجة سمع ونطق 128

أخرى 711