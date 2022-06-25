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الذكور يتصدرون الفئات الطبية المساعدة

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تصدر الذكور السعوديون العاملون من الفئات الطبية المساعدة بوزارة الصحة حسب التخصص والجنسية والجنس عام 2020، على الإناث حيث بلغ عددهم 12447 كادرا طبيا، بينما بلغ عدد الإناث 17865 كادرا طبيا.

وسجل الذكور أعلى عدد من الفئات الطبية المساعدة في المختبرات بـ9372 كادرا، تلاها الصيدلة بـ7831 كادرا، أشعة 5962، إدارة صحية 4372، صحة عامة 4704، معلومات صحية 3111، خدمات اجتماعية 2389، تأهيل 2204، أسنان 1640، تخدير 1612، تغذية 1445، عمليات جراحية 1435، سكرتارية طبية 965، علاج نفسي 707، إحصاء 497، بصريات 643، تعقيم 114، تخطيط قلب ومخ 29، معالجة سمع ونطق 57، أخرى 1905.

الإناث من الفئات الطبية

الفئات الطبية المساعدة في المختبرات

3778

الصيدلة

1211

أشعة 1900

إدارة صحية 448

صحة عامة 618

معلومات صحية 1501

خدمات اجتماعية 857

تأهيل 1510

أسنان 2146

تخدير 100

تغذية 868

عمليات جراحية 121

سكرتارية طبية 1190

علاج نفسي 316

إحصاء 10

بصريات 243

تعقيم 179

تخطيط قلب ومخ 39

معالجة سمع ونطق 128

أخرى 711


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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