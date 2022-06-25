الذكور يتصدرون الفئات الطبية المساعدة

وسجل الذكور أعلى عدد من الفئات الطبية المساعدة في المختبرات بـ9372 كادرا، تلاها الصيدلة بـ7831 كادرا، أشعة 5962، إدارة صحية 4372، صحة عامة 4704، معلومات صحية 3111، خدمات اجتماعية 2389، تأهيل 2204، أسنان 1640، تخدير 1612، تغذية 1445، عمليات جراحية 1435، سكرتارية طبية 965، علاج نفسي 707، إحصاء 497، بصريات 643، تعقيم 114، تخطيط قلب ومخ 29، معالجة سمع ونطق 57، أخرى 1905.
الإناث من الفئات الطبية
الفئات الطبية المساعدة في المختبرات
3778
الصيدلة
1211
أشعة 1900
إدارة صحية 448
صحة عامة 618
معلومات صحية 1501
خدمات اجتماعية 857
تأهيل 1510
أسنان 2146
تخدير 100
تغذية 868
عمليات جراحية 121
سكرتارية طبية 1190
علاج نفسي 316
إحصاء 10
بصريات 243
تعقيم 179
تخطيط قلب ومخ 39
معالجة سمع ونطق 128
أخرى 711
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