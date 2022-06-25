24 ألف مستفيد من إرشاد ودلالة

نفذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في إدارة خدمات المطوفين- برنامج «إرشاد ودلالة» بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات المطوفين عبدالرحمن العبدلي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ومكانية للحجاج باللغتين الفرنسية والأوردية من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج «إرشاد ودلالة» من 1 إلى 22 من شهر ذي القعدة 1443 (24.596) مستفيدا.

وأكد العبدلي أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها من خلال العاملين بها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج في مختلف المحاور على المستويين التوجيهي والإرشادي وأيضاً التنظيمي.