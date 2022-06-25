وأوضح مدير إدارة خدمات المطوفين عبدالرحمن العبدلي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ومكانية للحجاج باللغتين الفرنسية والأوردية من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج «إرشاد ودلالة» من 1 إلى 22 من شهر ذي القعدة 1443 (24.596) مستفيدا.
وأكد العبدلي أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها من خلال العاملين بها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج في مختلف المحاور على المستويين التوجيهي والإرشادي وأيضاً التنظيمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 ألف مستفيد من إرشاد ودلالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.