6 مسارات لحافلات مكة

أعلن المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خطته التشغيلية لمشروع حافلات مكة لموسم حج هذا العام 1443، والاستمرار في تشغيل المسارات الستة وهي، (5، 6، 7، 8، 9، 12)، إضافة لنقل الحجاج النظاميين من خارج مدينة مكة المكرمة، غير المسموح لمركباتهم بالدخول إلى المشاعر المقدسة، كما حدد مركز النقل خمسة مواقف مخصصة لنقل الحجاج، وهي: موقف الشرائع ويتجه إلى محطة شعب عامر، وموقف الهدا ويتجه إلى محطة شعب عامر، وموقف التخصصي ويتجه إلى محطة جبل الكعبة، وموقف النوارية ويتجه إلى محطة جبل الكعبة، وموقف الليث ويتجه إلى محطة جبل الكعبة.

وأوضح المتحدث باسم مشروع النقل العام (حافلات مكة) في الهيئة الملكية الدكتور ريان الحازمي، أن مشروع النقل العام يعمل بالتكامل مع الخطط الموضوعة من اللجان ذات العلاقة لنقل الحجيج في موسم هذا العام، والتي تتلاءم مع جميع فئات المستخدمين.

وتمتاز الحافلات بنظام «هيدروليكي» لتسهيل عملية صعود الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة إلى تجهيزها بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية وأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الإلكترونية.

ويعد مشروع حافلات مكة ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، وتشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ من خلال مركز النقل الموحد (نقل مكة)، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري 2022م.