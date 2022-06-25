الارشيف / اخبار السعوديه

حالة عمار تواصل خدماتها للحجاج

0 نشر
0 تبليغ

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابعة لمنطقة تبوك استقبال أفواج الحجاج القادمين من عدة دول، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، بتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة لهم من لحظة وصولهم للمملكة وإلى المشاعر المقدسة، وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

وتعمل لجنة أعمال الحج بمنطقة تبوك وبإشراف مباشر ومتابعة من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، على تقديم خدمات إنهاء إجراءات جوازات الحجاج وتقديم الرعاية الطبية والوقائية والتوعية الدينية لهم، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن.


كانت هذه تفاصيل خبر حالة عمار تواصل خدماتها للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا