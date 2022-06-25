حالة عمار تواصل خدماتها للحجاج

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار التابعة لمنطقة تبوك استقبال أفواج الحجاج القادمين من عدة دول، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، بتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة لهم من لحظة وصولهم للمملكة وإلى المشاعر المقدسة، وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

وتعمل لجنة أعمال الحج بمنطقة تبوك وبإشراف مباشر ومتابعة من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، على تقديم خدمات إنهاء إجراءات جوازات الحجاج وتقديم الرعاية الطبية والوقائية والتوعية الدينية لهم، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن.