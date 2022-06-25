شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فائزين النسخة السابعة من برنامج «أقرأ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مساء اليوم السبت، النسخة السابعة من برنامج إثراء القراءة "أقرأ"، وذلك ضمن فعاليات ختامية أقامها المركز احتفاءً بالمسارات المتنوعة للبرنامج.

وأُعلن عن أسماء الفائزين، في حين تم تتويج قارئ العام من قبل الجمهور والتي فازت به القارئة شهد القيصوم.

وأعلنت اللجنة عن أسماء الفائزين بمسار سفراء القراءة هم:

• خزينة الشمري

• خلود العنزي

• مها العمري،

وأما الفائزين في مسار سفراء الترجمة هم:

• منيرة الهويدي

• وجدان الودياني

• مروان الرشيد

في حين أعلنت اللجنة عن مسار القرّاء الصغار، حيث حصدت زينب الناصر باللقب، فيما اختارت لجنة التحكيم القارئ محمد الخليفة.