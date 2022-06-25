اللقاح الأغلى بالعالم.. مصريون جمعوا أكثر من مليوني دولار لشراء حقنة واحدة لطفلة مريضة

محمد بن مسعود - الدمام - فاز‭ ‬مصريون‭ ‬بسباق‭ ‬مرير‭ ‬خاضوه‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬حين‭ ‬تمكنوا،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬تعادل‭ ‬مليونين‭ ‬و125‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬ثمنا‭ ‬لحقنة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬لقاح‭ ‬Zolgensma‭ ‬الأغلى‭ ‬بالعالم،‭ ‬لأن‭ ‬طفلة‭ ‬اسمها‭ ‬رقية‭ ‬وعمرها‭ ‬عام‭ ‬و11‭ ‬شهرا،‭ ‬تحتاجه‭ ‬على‭ ‬عجل،‭ ‬للعلاج‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شلل‭ ‬تام‭ ‬أو‭ ‬الموت‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬الحقنة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬وهو‭ ‬Spinal Muscular Atrophy‭ ‬المعروف‭ ‬عربيا‭ ‬باسم‭ ‬ضمور‭ ‬العضلات‭ ‬الشوكي‭.‬

والمرض‭ ‬معقد‭ ‬ومن‭ ‬4‭ ‬أنواع،‭ ‬أهمها‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬أعراضه‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الولادة،‭ ‬وهو‭ ‬طفرة‭ ‬جينية‭ ‬تحدث‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬جين‭ ‬يسمونه‭ ‬smn1‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬العضلات‭ ‬بالجسم،‭ ‬لذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضمورها‭ ‬الكلي‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬علاجه،‭ ‬ثم‭ ‬الوفاة،‭ ‬ونجد‭ ‬بفيديو‭ ‬تعرضه‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬أدناه،‭ ‬لمقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬قناة‭ ‬تابعة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬السابع‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نورهان،‭ ‬والدة‭ ‬الطفلة،‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مرض‭ ‬الضمور‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استغرق‭ ‬الأطباء‭ ‬طويلا‭ ‬ليكتشفوا‭ ‬بأن‭ ‬الطفلة‭ ‬معتلة‭ ‬به،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حقنة‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬بلوغها‭ ‬عامين،‭ ‬كأي‭ ‬طفل‭ ‬يعتل‭ ‬بالمرض‭.‬

ولم‭ ‬يكتمل‭ ‬جمع‭ ‬المبلغ‭ ‬لشراء‭ ‬الحقنة‭ ‬الأغلى‭ ‬بالعالم،‭ ‬إلا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬فقط،‭ ‬حيث‭ ‬أقامت‭ ‬عائلة‭ ‬الطفلة‭ ‬احتفالا‭ ‬أمام‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬لمناسبة‭ ‬جمع‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬وبها‭ ‬سيتحقق‭ ‬علاج‭ ‬رقية‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬كأي‭ ‬طفل‭ ‬طبيعي،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الأعراض‭ ‬تظهر‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬ولادتها‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬استغرقت‭ ‬زيارات‭ ‬الأطباء‭ ‬والفحوصات‭ ‬عليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ليكتشف‭ ‬والداها‭ ‬بأنها‭ ‬معتلة‭ ‬بواحد‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الأمراض‭ ‬وأغلاها‭ ‬علاجا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬غزو‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬بحملات‭ ‬مكثفة،‭ ‬ومرفقة‭ ‬بدعم‭ ‬رسمي،‭ ‬لشحذ‭ ‬العواطف‭.‬

ألغوا‭ ‬الحفلة‭ ‬وتبرعوا‭ ‬بها

وأكثر‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬التبرع‭ ‬لعلاج‭ ‬رقية،‭ ‬هم‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والرياضيون‭ ‬والفنانون،‭ ‬منهم‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي‭ ‬والفنانة‭ ‬وفاء‭ ‬عامر‭ ‬والفنان‭ ‬أحمد‭ ‬العوضي‭ ‬وعمر‭ ‬كمال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬والشابات‭ ‬بالحث‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬التبرع،‭ ‬ولو‭ ‬بجنيهات‭ ‬معدودات،‭ ‬فلبى‭ ‬النداء‭ ‬آلاف،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬جمعوا‭ ‬معها‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬بأول‭ ‬3‭ ‬أيام‭.‬

وما‭ ‬شحن‭ ‬الرغبة‭ ‬أكثر‭ ‬بالتبرع،‭ ‬هو‭ ‬إلغاء‭ ‬طلاب‭ ‬الفرقة‭ ‬الرابعة‭ ‬بكلية‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة،‭ ‬لحفل‭ ‬تخرجهم‭ ‬والتبرع‭ ‬بقيمته‭ ‬المادية‭ ‬لحساب‭ ‬تم‭ ‬فتحه‭ ‬وأشرفت‭ ‬عليه‭ ‬وزارة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بإتاحة‭ ‬‮«‬كود‮»‬‭ ‬فوري‭ ‬رقمه‭ ‬92181‭ ‬ليتبرع‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬زبون‭ ‬يتبضع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محل‭ ‬أو‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القائمين‭ ‬بالحملة‭ ‬ناشدوا‭ ‬الرياضيين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والفنانين،‭ ‬حتى‭ ‬وصل‭ ‬المبلغ‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬مليونا‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬جنيه،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نسمع‭ ‬أم‭ ‬الطفلة‭ ‬تقول‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معها‭ ‬فضائية‭ ‬mbc masr‭ ‬الخميس،‭ ‬وأدناه‭ ‬فيديو‭ ‬عنها‭.‬

وما‭ ‬إن‭ ‬مرت‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المقابلة‭ ‬كما‭ ‬يبدو،‭ ‬إلا‭ ‬وعلم‭ ‬والدا‭ ‬رقية‭ ‬باكتمال‭ ‬الثمن‭ ‬المطلوب‭ ‬للحقنة‭ ‬التي‭ ‬قرأت‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬بسيرتها،‭ ‬أن‭ ‬تناولها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬الطفل‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬6‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطفلة‭ ‬رقية‭ ‬المولودة‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬يوليو‭.‬

كل‭ ‬قطرة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دولار

والحقنة‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬شركة‭ ‬Novartis‭ ‬الواقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬بازل‮»‬‭ ‬بسويسرا،‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬5‭.‬5‭ ‬مل‭ (‬110‭ ‬قطرات‭)‬،‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لأطفال‭ ‬عمر‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وهي‭ ‬علاج‭ ‬جيني‭ ‬يستمر‭ ‬ساعة‭ ‬لإدخال‭ ‬جين‭ ‬SMN1‭ ‬جديد‭ ‬وسليم‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬الفعال‭.‬

أما‭ ‬السائل‭ ‬عن‭ ‬ثمن‭ ‬القطرة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬سائل‭ ‬الحقنة‭ ‬الكفيلة‭ ‬بإنقاذ‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬الجرعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان،‭ ‬فيمكنه‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬الجواب‭ ‬بعد‭ ‬تقسيم‭ ‬ثمنها‭ ‬البالغ‭ ‬2125000‭ ‬على‭ ‬110‭ ‬قطرات،‭ ‬ليجد‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬كل‭ ‬قطرة‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬19318‭ ‬دولاراً‭.‬