الخريّف: قطاع الصناعة بحاجة إلى شباب المجتمع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أكد الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، اليوم، أن كرة “هاكاثون الصناعة” جاءت نتيجة من رغبة حقيقة من شباب وشبات الوطن في أن يكون لهم دورا مؤثرا.

وأوضح أن البرنامج نموذج فريد لدمج الشباب مع القطاع الصناعي والعكس، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى أن يستفيد من المجتمع وشبابه.

وبين أن تنظيم “هاكاثون الصناعة” ليس فقط لتحفيز الإبداع الذي شاهدنا على مدار انعقاده، وإنما لإلقاء الضوء على القطاع في معالجة التحديات وخلق الفرص وتشجيع المشاركة في قطاع الصناعة بكافة الطرق.

وتابع: مهما حققنا من نجاحات في الاستثمارات إلا أن الضمان في تقدمنا مرهون بتقدم مواردنا البشرية المتمثلة في العقول والمبدعين.

وأردف وزير الصناعة: نطمح في إيصال رسالة للمجتمع أن الحلول الإيجابية ليست بالضرورة أن تكون معقدة، بل الجميع قادر على المشاركة.

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وبدأ منذ قليل الحفل الختامي لـ “هاكاثون الصناعة” برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، ورعاة الهاكاثون والمشاركين.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، وتُوزَّع عليهم الجوائز، وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 80 ألف ريال، والثاني على 60 ألف ريال، والثالث على 45 ألف ريال، والرابع على 35 ألف ريال، فيما سيحصل الخامس على 30 ألف ريال.

ووصل عدد المسجلين في “هاكاثون الصناعة” الذي يُعَد الأول من نوعه في المملكة، إلى 2590 مشاركًا من الجنسين، مع تفوق نسبي للإناث، حيث بلغت نسبة مشاركتهن 60% مقابل 40% من الذكور، فيما بلغت نسبة الطلاب والطالبات 55% من المشاركين، مقابل 21% من الموظفين الحكوميين، و8% لموظفي القطاع الخاص، وبلغ عدد المتأهلين إلى المعسكر التدريبي 200 مشاركاً ومشاركة.