اخبار الخليج – الفائزون بجائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستعرضون أعمالهم

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭- ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬والذي‭ ‬حظي‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأقامته‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬عُقدت‭ ‬ندوة‭ ‬تعريفية‭ ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة،‭ ‬تحدّث‭ ‬فيها‭ ‬الفائزون‭ ‬في‭ ‬دوراتها‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والثالثة‭ ‬عشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬المنظمة‭ ‬بباريس،‭ ‬بحضور‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والمختصين‭ ‬والإعلاميين‭.‬

وفي‭ ‬البداية،‭ ‬قدّم‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬آثار‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬استخدام‭ ‬البوابة‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتدشين‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬لبث‭ ‬الدروس‭ ‬على‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الإعلام،‭ ‬وتخصيص‭ ‬14‭ ‬قناة‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب‭ ‬لبث‭ ‬الدروس،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬قناة‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وقناة‭ ‬للمواد‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التعليم‭ ‬ومستجداته‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭.‬

ثم‭ ‬قدّمت‭ ‬السيدة‭ ‬إنجه‭ ‬مولينار‭ ‬والسيد‭ ‬إبراهيما‭ ‬جيما‭ ‬سايغو‭ ‬رئيسا‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬نبذةً‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الجائزة،‭ ‬والجانب‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تكريسه‭ ‬لدعم‭ ‬انتشار‭ ‬التعليم‭ ‬ووصوله‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتطوّرة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدعم‭ ‬المقدّر‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬سنوياً‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدورات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬تنافساً‭ ‬محتدماً‭ ‬بين‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المميزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬السمعة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬الجائزة‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم،‭ ‬أثنى‭ ‬الفائزون‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬وتخصصها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬والسمعة‭ ‬التي‭ ‬نالتها‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬مثمنين‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التعليمية‭ ‬وأبعادها‭ ‬الإنسانية‭.‬

ثمّ‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬لويس‭ ‬جونكيرا‭ ‬من‭ ‬البرازيل‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬لِتروس‮»‬‭ ‬لمهارات‭ ‬الكتابة‭ ‬الذي‭ ‬استحدثته‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لتروس‮»‬‭ ‬البرازيلية،‭ ‬والذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬ملاحظات‭ ‬بصورة‭ ‬آلية‭ ‬على‭ ‬الإنشاء‭ ‬الذي‭ ‬يكتبه‭ ‬الطلاب،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬الأمية‭ ‬الوظيفية‭ ‬باللغة‭ ‬البرتغالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬فرص‭ ‬التمرّن‭ ‬المتاحة‭ ‬للطلاب‭ ‬والمعلمين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭.‬

بعدها،‭ ‬قدّمت‭ ‬السيدة‭ ‬ماريا‭ ‬لوز‭ ‬ريلو‭ ‬سانشيز‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬الفائز،‭ ‬وهو‭ ‬أداة‭ ‬‮«‬دايتكتيف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استحدثتها‭ ‬شركة‭ (‬Change Dylexia‭) ‬الإسبانية،‭ ‬وهي‭ ‬مصممة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬عسر‭ ‬القراءة‭ ‬لدى‭ ‬الناطقين‭ ‬باللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬تقريباً،‭ ‬وتوفر‭ ‬تمارين‭ ‬ترفيهية‭ ‬للمتعلمين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬عسر‭ ‬القراءة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬والقراءة‭.‬

ثم‭ ‬قدّم‭ ‬السيد‭ ‬ميكو‭ ‬جوسي‭ ‬لاكسو‭ ‬من‭ ‬فنلندا‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬الفائز،‭ ‬وهو‭ ‬منصة‭ ‬للتعليم‭ ‬التعاوني‭ (‬ViLLE‭) ‬طوّرها‭ ‬مركز‭ ‬تحليلات‭ ‬التعلم‭ ‬بجامعة‭ ‬توركو‭ ‬بفنلندا،‭ ‬تقدّم‭ ‬مجموعة‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬التمارين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الطلاب،‭ ‬وتوفّر‭ ‬للمعلمين‭ ‬تقارير‭ ‬مفصلة‭ ‬عن‭ ‬تقدّم‭ ‬طلبتهم‭.‬

بعدها،‭ ‬قدّمت‭ ‬السيدة‭ ‬فان‭ ‬شيانروي‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬حول‭ ‬عملها‭ ‬الفائز،‭ ‬وهو‭ ‬مخطط‭ (‬طالب‭ ‬جامعي‭ ‬لكل‭ ‬قرية‭) ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتزويد‭ ‬المتعلمين‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬والنائية‭ ‬بفرص‭ ‬تعليمية‭ ‬جيدة‭.‬

ثمّ‭ ‬قدّم‭ ‬السيد‭ ‬أماريندرابيهيرا‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬الفائز،‭ ‬وهو‭ (‬مبادرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعليم‭ ‬شامل‭ ‬متوفر‭ ‬للجميع‭) ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬المركزي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬التعليم‭ ‬التابع‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للبحوث‭ ‬التربوية‭ ‬والتدريب‭.‬

بعدها،‭ ‬قدّمت‭ ‬السيدة‭ ‬كليودنا‭ ‬ريان‭ ‬من‭ ‬تنزانيا‭ ‬عرضاً‭ ‬عن‭ ‬عملها‭ ‬الفائز،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ (‬أوبونجو‭: ‬أكبر‭ ‬فصل‭ ‬دراسي‭ ‬رقمي‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭) ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬أوبونجو‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬قدّمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬عهود‭ ‬الفارس‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬للتعليم‭ ‬العام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬مدرستي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬استخدامها‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬ومؤثر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬بالمملكة‭.‬