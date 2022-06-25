محمد بن مسعود - الدمام - ساعات تفصلنا عن انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الدراسية بمختلف المملكة. وفي هذا السياق، أوضحت قنوات عين، أنه يمكن مراجعة واستذكار الدروس ومتابعة أوي مسألة أو معلومة ومراجعتها واستذكارها من خلال خطوات سهلة وبسيطة كالتالي: 1- الدخول على قنوات عين دروس أخبار قد تهمك 2- كتب عنوان الدرس 3- اكتب اسم المادة والصف 4- الضغط على متابعة بعدها تظهر كل النتائج المطلوبة

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاق الاختبارات.. 4 خطوات لاستذكار الدروس عبر قنوات عين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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