اخبار الخليج – وزير الخارجية: البحرين بقيادة جلالة الملك المُعظم سباقة في تقدير المرأة الدبلوماسية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بإنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميـر‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ترحيب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإقرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يومًا‭ ‬عالميًا‭ ‬للمرأة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬عرفانًا‭ ‬بدورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واعتزازًا‭ ‬بعطاء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتاريخها‭ ‬الوطني‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1972،‭ ‬ودورها‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الوطنية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2020‭.‬

وتقدم‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بأطيب‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للمرأة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العالمية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومتابعة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والتي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬ومشاركتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ (‬2013-2022‭)‬،‭ ‬والرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تثمين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدور‭ ‬القيادي‭ ‬والريادي‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬بتوليها‭ ‬33‭% ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وتعيينها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬التنفيذية‭ ‬العليا،‭ ‬وعضويتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬واللجان‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬تولي‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬كأول‭ ‬عربية‭ ‬ومسلمة‭ ‬وثالث‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وعضوية‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتقدير‭ ‬العالمي‭ ‬لإطلاق‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬العالمية‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة‭.‬