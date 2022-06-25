شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يقدم خدماته للحجاج من المطار وعبر الطرق حتى الوصول للمشاعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الفرق التوعوية والتطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي وفود الحجاج القادمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالورود والمظلات الواقية للشمس والإرشادات التوعوية الإسعافية لرفع الوعي الإسعافي لدى الحجاج، وذلك من منطلق الحرص على المحافظة على صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم، بحسب ما أوضحه مدير عام منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون.

وقال الدكتور بلجون بأن الهيئة حرصت على تدعيم مركز إسعاف المطار بالفرق الطبية المؤهلة وبما تحتاجه من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من غرفة العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة الى تنفيذ نقاط تمركز للفرق الإسعافية داخل المطار لكي يكون الوصول للحالات الطارئة لاسمح الله بأسرع وقت ممكن وذلك ضمن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هجري.

وأبان "بلجون" أن الهيئة تبدأ تقديم خدماتها الطلبية الطارئة منذ لحظة وصول حجاج بيت الله الحرام الى ارض المطار وعلي الطرق المؤديه الي المشاعر المقدسة لاداء مناسكهم بأمان.

وأشاد "بلجون" بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتكون بمتابعة مباشرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تحرص على تقديم أرقى الخدمات وتوفير سبل السلامة والراحة لهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم حتى يتسنى لهم تأدية فريضة الحج.