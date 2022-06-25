50 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - حذر المركز الوطني للأرصاد، من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدا وبعد غد على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقة الرياض حيث متوقع ان تصل درجات الحرارة العظمى إلى 50 درجة مئوية.
ومن جانبه دعا المتخصص في الأرصاد عقيل العقيل، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، الأشخاص الذين يعملون تحت الشمس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترة وقت الظهيرة، خاصة غدًا الأحد.
وأشار إلى أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، وقد يصاحب ذلك سقوط لحبات البرد، خاصة على قمم الجبال مثل قمة جبل السودة والمتنزهات الوطنية في هذه المناطق.
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