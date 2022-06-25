اخبار الخليج – رحيل الزميل الكاتب الدكتور يعقوب جناحي بعد معاناة مع المرض

محمد بن مسعود - الدمام - تنعى‭ ‬صحيفة‭ ‬الايام‭ ‬الكاتب‭ ‬الزميل‭ ‬الدكتور‭ ‬يعقوب‭ ‬جناحي‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭.‬

ويعتبر‭ ‬الفقيد‭ ‬‮«‬80عاما»‬‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬كتاب‭ ‬صحيفة‭ ‬الايام‭.‬

وكان‭ ‬الفقيد‭ ‬قد‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1942‭ ‬حيث‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬أسرة‭ ‬بسيطة‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬أبنائها‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬بابكو‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يكمل‭ ‬دراسة‭ ‬القانون‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬اول‭ ‬بحريني‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الدبلوم‭ ‬الاحمر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الصداقة‭ ‬في‭ ‬موسكو،،‭ ‬عاش‭ ‬نحو‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬مع‭ ‬اطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الاصلاحي‭ ‬الكبير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الالفية‭ ‬ليستقر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬كمستشار‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الفتوى‭ ‬والتشريع‭ ‬حتى‭ ‬تقاعده‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬الفقيد‭ ‬متزوج‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬ثريا‭ ‬خنجي‭ ‬‮«‬ام‭ ‬محمد‮»‬‭ ‬ولديه‭ ‬ابناء‭ ‬محمد‭ ‬ولطيفة‭.‬