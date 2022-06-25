اخبار الخليج – رحيل الزميل الكاتب الدكتور يعقوب جناحي بعد معاناة مع المرض

محمد بن مسعود - الدمام - تنعى صحيفة الايام الكاتب الزميل الدكتور يعقوب جناحي الذي انتقل الى رحمة الله اليوم بعد معاناة مع المرض.
ويعتبر الفقيد «80عاما» احد ابرز كتاب صحيفة الايام.
وكان الفقيد قد ولد في مدينة المحرق في العام 1942 حيث نشأ في أسرة بسيطة كان هو أكبر أبنائها حيث عمل في شركة نفط البحرين بابكو قبل ان يكمل دراسة القانون حيث كان اول بحريني يحصل على الدبلوم الاحمر من جامعة الصداقة في موسكو،، عاش نحو 41 عاما خارج البحرين قبل ان يعود مع اطلاق المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم في مطلع الالفية ليستقر في البحرين، حيث عمل جناحي في الشؤون القانونية كمستشار في دائرة الفتوى والتشريع حتى تقاعده.
يذكر ان الفقيد متزوج من السيدة ثريا خنجي «ام محمد» ولديه ابناء محمد ولطيفة.
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