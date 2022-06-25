محمد بن مسعود - الدمام - كشف حقيقة نورا الزهراني التي عرضت الزواج على مشهور سناب سمول كابتشينو مقابل مليون ريال

كشف حساب نايفكو عبر تطبيق ” تويتر ” ، حقيقة فتاة ظهرت في بث مباشر على ” تيك توك ” مع سمول كابتشينو وعرضت عليه الزواج مقابل مليون ريال ، زاعمة أنها سعودية تُدعى ” نورا الزهراني ” .

ونشر نايفكو فيديو الفتاة مع احد المشاهير الذي عرضت عليه الزواج ، وفي نفس المقطع مشاهد من فيديو سابق لها مع شخص أجنبي تتحدث فيه بلهجة مغربية وليست سعودية .

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وعلق نايفكو على الفيديو ، قائلا ، البنت التي خرجت مع شاب سعودي في بث مشترك في تيك توك وادّعت ان اسمها نورا الزهراني وعرضت عليه مليون ريال كاش في شنطه مقابل انه يتزوجها، هي محتالة من المغرب اسمها فاطمة.

وأضاف ، هدفها هي وأمها خداع المشاهدين وإيهامهم أنهم من عائلة سعودية ثرية وذلك لاصطياد ضحاياهم للاحتيال عليهم .