محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس حقق نادي الأهلي بطولة كأس السوبر لكرة الماء للفئة العمومي على الفريق الاتحادي في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على مسبح وزارة الرياضة بجدة (الصالة الخضراء) تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة . وانتهى اللقاء بفوز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 9 – 8 ، وتأهل الاتحاد إلى هذه المباراة بعد تحقيقه كأس وزارة الرياضة لكرة الماء وقد حقق الأهلي هذا الموسم المركز الأول في الترتيب العام للعبة كرة الماء إضافة الى تحقيقه بطولتي كأس النخبة وكأس السوبر. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بطلاً لكأس السوبر في كرة الماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.