محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – العثور‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬مدمرة‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ببحر‭ ‬الفلبين

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.