محمد بن مسعود - الدمام - دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة” إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من تاريخ 1/7/2022م.
وبينت الأمانة أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي ستشمل: (طريق الملك عبدالعزيز، الأندلس – طريق الأمير ماجد – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء).
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.
أخبار قد تهمك
وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022م، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تدعو لسرعة تسوير الأراضي الفضاء على المحاور قبل 1 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.